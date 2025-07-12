كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل بمقطورة أثناء تحميل أسياخ حديدية بشكل غير آمن، مما أدى إلى بروزها خارج المركبة أثناء سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق – مقيم بمحافظة سوهاج. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.