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الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور بالقاهرة

01:15 م السبت 12 يوليه 2025

ضبط المتهمين

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كتب – علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب على سائق آخر بالقاهرة.
بالفحص، تبيّن حدوث مشادة كلامية بين طرفين: الطرف الأول: سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، والطرف الثاني: سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر خلافات نشبت بينهما بشأن أولوية المرور خلال قيادة كل منهما لسيارته، تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب.
تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.


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