إعلان

ضبط 3446 قضية سرقة كهرباء و448 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة

12:50 م السبت 12 يوليه 2025

سرقة تيار كهربائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 1.430 قضية متنوعة شملت مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3.446 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 448 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، إلى جانب تحريات عن مدينين لصالح مصلحة الضرائب، وضبط 120 قضية متنوعة شملت مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة صور الجريمة، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأمن، ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قضية سرقة كهرباء قضية تهرب ضريبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة