ضبط 3446 قضية سرقة كهرباء و448 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 1.430 قضية متنوعة شملت مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3.446 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 448 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، إلى جانب تحريات عن مدينين لصالح مصلحة الضرائب، وضبط 120 قضية متنوعة شملت مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة صور الجريمة، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأمن، ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون.