كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "عزة.م"، ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية التي لم تدم سوى عام ونصف، بسبب ما وصفته بـ"خيانة إلكترونية متكررة" من جانب زوجها على تطبيق "تيك توك".

وقالت الزوجة في دعواها: "كنت فاكرة إنه بيضيع وقته زي أي شاب، يدخل لايفات ويضحك شوية ويمشي، لكن مع الوقت لاحظت إنه مدمن التيك توك، وبيصحى وينام عليه، وبيعمل لايفات يومية مع بنات أجانب، يتكلم معاهم كلام ميتقالش من راجل متجوز".

وأضافت: "حاولت أكلمه بهدوء وأفهمه إن ده ماينفعش، بس كان بيضحك ويسخر مني ويقولي: (ده عالم افتراضي، إنتِ واخدة الأمور بجد ليه كده؟) ومع الوقت بقى عصبي، ولما أطلب منه يبطل اللايفات، يدخل في خناقة".

وتابعت الزوجة: "مرة شفت لايف كامل، كان بيكلم بنت أجنبية وبيقولها: (حبي، وقلبي، وتعالي مصر)، وهي كانت بترد عليه بكلام فيه إيحاءات والناس في التعليقات بيضحكوا ويشجعوه، وأنا كنت قاعدة في أوضة تانية ببكي، حاسّة إن كرامتي بتتهان قدام الناس".

وأشارت "عزة" إلى أن الخلافات زادت بعد اعتراضها على سلوك زوجها، قائلة: "بقى يتهمني بالغيرة والشك، وابتدى يخرج كتير بحجة إنه بيصور أو بيقابل فانز، مع إنه مش مؤثر معروف ولا مشهور".

واختتمت حديثها قائلة: "اللي بيخون مراته علني على التيك توك، يعمل إيه في الخفاء؟ أنا مش قادرة أكمل، وعايزة أعيش مستورة ومحترمة، مش أبقى في مقارنة مع بنات على النت".

وأكدت الزوجة أنها طلبت الطلاق وواجهت بالرفض، فلم تجد أمامها سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى خُلع حملت رقم 852 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.