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مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ10 ملايين جنيه في الإسماعيلية

12:07 م السبت 12 يوليو 2025

المتهمين + المضبوطات

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كتب - علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، وتم ضبط 4 آخرين من تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، أن التشكيل مكوَّن من 5 عناصر جنائية خطرة محكوم عليهم في قضايا مخدرات وسلاح وعاهات مستديمة.

وباستهدافهم، بادر المتهمون بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع أحدهم وضبط الآخرين.

وعُثر بحوزتهم على نحو 65 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – أيس – هيروين)، بالإضافة إلى بندقية آلية، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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ضبط تشكيل عصابي الاتجار بالمواد المخدرة محافظة الإسماعيلية
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