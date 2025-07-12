غلق 137 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 137 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك خلال حملاتها الأمنية التي نُفذت خلال 24 ساعة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 137 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء.





