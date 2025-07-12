إعلان

غلق 137 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

12:02 م السبت 12 يوليه 2025

ترشيد استهلاك الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 137 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك خلال حملاتها الأمنية التي نُفذت خلال 24 ساعة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 137 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة قرار ترشيد الكهرباء ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان