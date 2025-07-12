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سحب 751 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:38 ص السبت 12 يوليه 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن من سحب 751 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.


يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني قد انتهت في 30 مارس 2021، وتم تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.


وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة أساسية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.


كما تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.


ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق، إلى جانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.


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الملصق الإلكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني
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