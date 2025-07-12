كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء استيقاف السيارات واستجداء قائديها، مع تداول مزاعم بقيامه بالتحرش اللفظي بالفتيات في محافظة الإسكندرية.

وبعد الفحص، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهته، أقر بقيامه باستجداء قائدي السيارات، نافياً ما نُسب إليه من اتهامات بالتحرش اللفظي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.