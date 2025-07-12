إعلان

الداخلية: ضبط مستجدي السيارات المتهم بالتحرش بالفتيات في الإسكندرية

11:37 ص السبت 12 يوليه 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء استيقاف السيارات واستجداء قائديها، مع تداول مزاعم بقيامه بالتحرش اللفظي بالفتيات في محافظة الإسكندرية.

وبعد الفحص، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهته، أقر بقيامه باستجداء قائدي السيارات، نافياً ما نُسب إليه من اتهامات بالتحرش اللفظي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية التحرش محافظة الإسكندرية التحرش اللفظي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان