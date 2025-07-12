

كتب - محمد الصاوي:

نشب حريق ضخم في قطعة أرض زراعية بالقرب من منطقة ركن فاروق بدائرة قسم شرطة حلوان، ما تسبب في تصاعد ألسنة النيران وسحب كثيفة من الدخان، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت حالة من الذعر قد سادت بين السكان بسبب كثافة الدخان وامتداد اللهب، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة المعنية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، فانتقلت على الفور إلى الموقع، فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ومنعت امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.