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"السائق كان بيغير الكاوتش".. سيارة تدهس ركابًا على الدائري

11:26 م الجمعة 11 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب- محمد الصاوي:
وقع حادث مروع منذ قليل، على الطريق الدائري، قبل مدخل بهتيم في اتجاه شبرا–بنها الحر، إثر اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص كان متوقفًا على جانب الطريق بعد انفجار إحدى إطاراته.

وبحسب شهود عيان، توقف الميكروباص على الجانب الأيسر من الطريق لتغيير فردة "كاوتش" التي انفجرت أثناء السير، فيما نزل الركاب إلى الأرض محاولين تأمين أنفسهم بإضاءة هواتفهم المحمولة لتنبيه السيارات القادمة.

وخلال لحظات، اصطدمت سيارة ملاكي مسرعة بالركاب والميكروباص المتوقف، ما تسبب في حالة من الفزع، وسط أنباء متضاربة حول وجود مصابين.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ويجري في الوقت الحالي فحص الحالة العامة للركاب وسائق الميكروباص، للتأكد من وجود إصابات من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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