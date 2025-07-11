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13 مصابا في تصادم ميني باص بسيارة لوري أعلى الأوسطي

11:07 م الجمعة 11 يوليه 2025

تهشم ميني باص بموقع الحادث

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصًا في تصادم ميني باص مع سيارة لوري أعلى الطريق الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مدخل مدينة حدائق أكتوبر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم ميني باص مع عربة لوري اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 13 مصابا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة الطريق.

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