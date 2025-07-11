يوم مليء بالنيران.. 7 حرائق متفرقة تثير الرعب في محافظات مصر

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، سلسلة من الحرائق المتفرقة التي خلّفت حالة من الذعر والقلق بين المواطنين، وأسفرت عن مصرع سيدة مسنّة وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا، بينهم أطفال ورجال من الحماية المدنية، فضلًا عن خسائر مادية بملايين الجنيهات.

مصراوي يرصد في التقرير التالي أبرز حوادث الحرائق التي نشبت اليوم:

حريق مأساوي بشارع مراد

اندلع حريق هائل داخل شقتين متجاورتين بعقار مرتفع في شارع مراد بالجيزة، ما أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، وإصابة 4 من أفراد أسرتها بحالات اختناق، إلى جانب إصابة ضابط وأمين شرطة من قوات الحماية المدنية أثناء عملية الإطفاء.

وأمرت النيابة العامة بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وصرّحت بدفن الجثمان، فيما يجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية.

التفاصيل:

حريق مصنع كيماويات في بدر

في مدينة بدر، شبّ حريق ضخم في مصنع كيماويات مكون من 3 طوابق، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بحروق و6 باختناقات.

دفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق الذي التهم الطابق الأرضي بالكامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتباشر النيابة التحقيق.

التفاصيل:

حريق مول تجاري في الشيخ زايد

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مول تجاري بمدينة الشيخ زايد، بدأ من محل كوافير بالطابق الثاني. ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، لكنه خلّف تلفيات مادية محدودة.

انتقلت النيابة لمعاينة الموقع، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت تقرير المعمل الجنائي.

التفاصيل:

حريق محل ملابس في جسر السويس

في شارع جسر السويس، التهمت النيران محل ملابس بالطابق الأرضي في عقار مكون من 9 طوابق. وتمت السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسبابه.

التفاصيل:

حريق في شقة سكنية ببنها

أسفر حريق في شقة سكنية بمدينة بنها عن إصابة طفلين، أحدهما يبلغ 4 سنوات والآخر 8 سنوات، بحالات اختناق.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود لاشتعال "أنتريه"، فيما تمكنت الحماية المدنية من منع امتداد النيران لباقي العقار.

التفاصيل:

حريق بمول تجاري في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب في محل بالطابق الثاني داخل مول تجاري بمدينة المنيا.

ولم تسجل أي إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا كان السبب في اندلاع النيران.

التفاصيل:

حريق في مطعم بفندق بالإسكندرية

في سيدي بشر شرق الإسكندرية، شبّ حريق في مطعم داخل فندق شهير على الكورنيش نتيجة ماس كهربائي في جهاز تكييف، ما أدى إلى تلفيات في الواجهة الداخلية للمطعم وبعض التجهيزات.

الحماية المدنية سيطرت على الحريق، ولم تقع إصابات.

التفاصيل: