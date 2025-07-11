كتب - محمد شعبان:

في مشهد مروع هزَّ مدينة الشيخ زايد، اندلع حريق هائل داخل مول دبي، والمكون من أربعة طوابق، حيث بدأت النيران في محل كوافير بالطابق الثاني قبل أن تمتد لتلتهم أجزاء واسعة من المول بأكمله، مما أثار حالة من الذعر بين الزوار والعاملين.

وعلى الفور، هرعت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، بعد أن كانت هناك سيارة واحدة في البداية، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، ونقله إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع استمرار عملية التبريد لمنع تجدد النيران.