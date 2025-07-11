إعلان

المبنى بقى كوم رماد.. آخر ما تبقى من حريق مول دبي بالشيخ زايد

09:20 م الجمعة 11 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق ضخم يلتهم مول دبي بالشيخ زايد
  • عرض 5 صورة
    حريق ضخم يلتهم مول دبي بالشيخ زايد
  • عرض 5 صورة
    حريق ضخم يلتهم مول دبي بالشيخ زايد
  • عرض 5 صورة
    حريق ضخم يلتهم مول دبي بالشيخ زايد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في مشهد مروع هزَّ مدينة الشيخ زايد، اندلع حريق هائل داخل مول دبي، والمكون من أربعة طوابق، حيث بدأت النيران في محل كوافير بالطابق الثاني قبل أن تمتد لتلتهم أجزاء واسعة من المول بأكمله، مما أثار حالة من الذعر بين الزوار والعاملين.

وعلى الفور، هرعت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، بعد أن كانت هناك سيارة واحدة في البداية، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، ونقله إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع استمرار عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مول مول دبي مول الشيخ زايد حريق هائل حريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ