تفاصيل مصرع سيدة وإصابة 6 في حريق شقتين بشارع مراد

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة الحريق المروع الذي اندلع داخل شقتين سكنيتين بعقار مرتفع بشارع مراد، وأسفر عن مصرع سيدة مسنّة تبلغ من العمر 70 عامًا، وإصابة أربعة من أفراد أسرتها، بالإضافة إلى ضابط وأمين شرطة من قوات الحماية المدنية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا مساء أمس يفيد باندلاع حريق ضخم داخل عقار سكني بشارع مراد، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الجيزة وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وجرى إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي الطوابق.

وبالفحص الأولي تبين أن الحريق اندلع في شقتين متجاورتين أعلى بعضهما، تقطنهما السيدة المتوفاة وأفراد من أسرتها، وأسفر الحادث عن وفاة السيدة وإصابة أربعة من ذويها باختناقات وحروق متفرقة، إضافة إلى إصابة ضابط وأمين شرطة بحالة اختناق أثناء مشاركتهما في أعمال الإطفاء.

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد نقطة بدايته ونهايته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء الصفة التشريحية، واستعلمت عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.