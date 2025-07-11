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حريق يلتهم محل ملابس بعقار سكني في جسر السويس

07:46 م الجمعة 11 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع داخل محل ملابس بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من 9 طوابق بشارع جسر السويس، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران داخل أحد المحال التجارية أسفل عقار سكني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى العقارات أو المحال المجاورة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المكان لمنع اقتراب المواطنين وتأمين عمليات الإطفاء.

وبالفحص الأولي تبين أن الحريق نشب داخل محل ملابس بالطابق الأرضي، ونجح رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، كما انتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وتحديد نقطة بدايته وأسبابه، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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