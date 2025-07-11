كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة أكتوبر إلى موقع الحريق الذي اندلع داخل مول تجاري بمدينة الشيخ زايد، وذلك لإجراء المعاينة الأولية لموقع النيران، والوقوف على أسباب اندلاعه وملابساته.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائي للوقوف على سبب الحريق، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، مع استعجال تفريغ كاميرات المراقبة داخل المول لرصد لحظة اندلاع النيران والمسؤول عنها إن وجدت.

وكان الحريق قد نشب في محل كوافير يقع بالطابق الثاني داخل المول، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بشكل جزئي، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي المحلات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المول لحماية المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.