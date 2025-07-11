حريق هائل داخل مول بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ داخل مول تجاري بالشيخ زايد مساء الجمعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مول بالمرحلة الثانية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور قسم الشيخ زايد ومفتش الفرقة، وتبين بالفحص المبدئي اندلاع حريق داخل مول تجاري معروف وسط جهود رجال الدفاع المدني لتقليل الخسائر.