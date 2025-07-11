إعلان

حريق هائل داخل مول بالشيخ زايد

06:04 م الجمعة 11 يوليو 2025

موقع الحريق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ داخل مول تجاري بالشيخ زايد مساء الجمعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مول بالمرحلة الثانية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور قسم الشيخ زايد ومفتش الفرقة، وتبين بالفحص المبدئي اندلاع حريق داخل مول تجاري معروف وسط جهود رجال الدفاع المدني لتقليل الخسائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الشيخ زايد حريق مول مول تجاري مول الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان