

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم هز شارع المنشية بالجيزة، عثرت قوات الشرطة على جثة يمني يدعى "ع.ج." في حالة تحلل متقدمة داخل شقة سكنية تقع بجوار أحد المقاهي الشهيرة بالشارع.

البلاغ الذي تلقاه ضباط المباحث عبر شرطة النجدة حمل في طياته غموضًا دفع فرق البحث الجنائي للتحرك على وجه السرعة.

وفور وصولهم، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا حول موقع الشقة، مانعين المارة من الاقتراب.

في حين شرعت فرق الأدلة الجنائية في فحص المكان بدقة وسط أجواء من الترقب والدهشة التي خيمت على وجوه السكان.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل، مما يرجح وفاته قبل عدة أيام فيما تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها لفك لغز الوفاة الغامضة التي أرعبت الأهالي.