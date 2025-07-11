كتب ـ رمضان يونس:

أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر؛ قرار إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة، في واقعة اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي نيو جيزة، بعد تصالح الطرفين.

وبشأن القرار الصادر من المحكمة أمس الخميس، وهل يعد ذلك حكما نهائيا بإيداع الطفل، قال أحمد مختار دفاع الطفل المجني عليه، أن قرار المحكمة اليوم ليس نهائيا، حيث مازال هناك خطوات قانونية أخرى لنصف الحكم بأنه نهائيا، مشيرا إلى أن ليس معنى كلمة تأييد أن الحكم بات ولا يجوز الطعن عليه.

كما كشف مصدر قانوني أخر أن القرار الصادر من المحكمة، ليس نهائيًا، حيث أن الطفل المتهم أمامه خطوات أخرى، أن يقدم استئنافًا على قرار الصادر من المحكمة بعد جواز نظر المعارضة المقدمة منه على قرار إيداعه بأحد دور الرعاية دون تحديد مدة قانونية، أو التصالح أمام النيابة بالجيزة.

وخلال نظر المعارضة، حضر الفنان محمد رمضان بشخصه، فيما تغيب نجله عن حضور الجلسة، حيث قدم أحمد الجندي، دفاع نجل الفنان محمد رمضان، لهيئة المحكمة بما يفيد تصالح موكله مع أسرة الطفل "عمر" المجني عليه في واقعة المشاجرة داخل نادي نيو جيزة وتنازلهم عن الدعوى.

وأحالت النيابة العامة "علي" نجل الفنان محمد رمضان، إلى محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر على خلفية اعتداء ضربًا على طفل أخر في نادٍ نيو جيزة بأكتوبر.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.