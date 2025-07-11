

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 متهمين – اثنان منهم مسجلون جنائيًا – بتهمة النصب والاحتيال وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين، المقيمين بمركز شرطة العدوة في محافظة المنيا، انتحلوا صفة موظفين بخدمة عملاء البنوك، وتواصلوا مع الضحايا بأساليب خادعة للحصول على بياناتهم البنكية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على 11 شريحة اتصال و7 هواتف محمولة، تبين من فحصها الفني احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطهم في الاستيلاء على أموال الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.