الداخلية تكشف لغز التعدي على أجنبي وسرقة مسكنه في التجمع

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة الاعتداء على شخص أجنبي وسرقة مسكنه بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، بعد تحريات مكثفة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الجريمة في وقت قياسي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من المجني عليه، أفاد فيه بتعرضه لهجوم عنيف من مجهولين داخل مسكنه، نتج عنه إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، وسرقة حقيبة تحتوي على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وهاتفين محمولين، وجواز سفر، وبعض متعلقاته الشخصية، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

وبتكثيف التحريات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية الجناة، وهم شخصان وسيدة تقيم بمحافظة القليوبية، ولها معلومات جنائية. وأسفرت المداهمات عن ضبط أحد الهواتف المسروقة ومبلغ مالي من العملات الأجنبية بحوزة المتهمين، كما تم بإرشادهم ضبط باقي متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.