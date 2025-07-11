

كتب- محمد الصاوي:

عاشت منطقة رمسيس، مساء الخميس، لحظات من القلق والذعر استمرت نحو ربع ساعة، بعد اندلاع حريق جزئي داخل سنترال الاتصالات، وسط مخاوف من تكرار الكارثة التي وقعت قبل 4 أيام وأثّرت على عدد كبير من المؤسسات والخدمات الحيوية في أنحاء الجمهورية.

وأكد مصدر أمني أن الحريق اندلع داخل الطابق الخامس من الملحق الخلفي للمبنى، المكوَّن من 5 طوابق، مشيرًا إلى أن النيران كانت محدودة ولم تمتد إلى باقي الأدوار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تصاعد الدخان من داخل السنترال، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين خشية تأزُّم الوضع من جديد.

وأوضح المصدر أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية ووصول سيارات الإطفاء خلال دقائق ساهمت في السيطرة الكاملة على الحريق، مؤكدًا استمرار أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وكان حريق ضخم قد اندلع في سنترال رمسيس قبل 4 أيام، ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت لدى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وحدوث شلل جزئي في بعض الخدمات الحيوية، قبل أن تُعيد فرق الطوارئ إصلاح الأضرار خلال الساعات التالية.