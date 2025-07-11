كتب - رمضان يونس:

شهد محيط سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مساء الخميس، تواجدًا ميدانيًا مكثفًا لعدد من القيادات الأمنية، في مقدمتهم اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، لمتابعة التأكد من أعمال الإخماد التي تنفذها قوات الحماية المدنية.

ورصدت عدسات مصراوي لحظة وصول مدير الأمن إلى موقع الحريق، حيث تفقد محيط السنترال وراجع الإجراءات الأمنية، واطمأن على سير عمليات السيطرة على النيران، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمباني المحيطة.

وتواصل قوات الحماية المدنية متابعة عليات ، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الموقع وضمان انسيابية الحركة المرورية في الشوارع المجاورة.