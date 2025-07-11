مصدر أمني: حالتا اختناق في تجدد حريق سنترال رمسيس

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن تجدد النيران بسنترال رمسيس الخلفي مساء الخميس نتج عنه حالتي إصابة.

أضاف المصدر في تصريحات له أن تصاعد الدخان الكثيف تسبب في حالتي إصابة باختناق أحدهما مساعد شرطة من قوة الحماية المدنية.

أكد المصدر الذي رفض نشر اسمه تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بموقع الحريق واستقرار حالتهما الصحية مشيرًا إلى أنه برغم من سرعة إخماد الحريق إلا أن مدير إدارة الدفاع المدني وجه بتمركز سيارات الإطفاء جنبًا إلى عربات مرفق الإسعاف تحسبًا لأي طواري.

وفي وقت سابق، أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الحريق شبَّ بالملحق الخلفي المكون من 5 طوابق لافتا إلى تجدد نشوب الحريق بالدور الخامس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان مجددًا من سنترال رمسيس.

قال المصدر إن سرعة وصول سيارات الإطفاء حالت دون تفاقم الوضع، مؤكدًا السيطرة على الحريق واستمرار عملية التبريد مجددا لتجنب اشتعال النيران مجددًا.