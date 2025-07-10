شلل مروري يضرب شارع رمسيس مع تجدد حريق السنترال

كتب - محمد الصاوي:

شهدت منطقة رمسيس، مساء الخميس، شللًا مروريًا حادًا بعد تجدد اندلاع النيران داخل سنترال رمسيس، وسط تواجد مكثف لسيارات الإطفاء والحماية المدنية.

وتسبب الحريق في ارتباك حركة السير وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة، فيما وصلت عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، الذي اندلع بالطابق الخامس من الملحق الخلفي للمبنى، المكون من 5 طوابق.

ووصل مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا، والإشراف على جهود الإطفاء التي نجحت في السيطرة على النيران، بعد الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تصاعد الدخان بكثافة من داخل السنترال، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والمارة.