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وصول القيادات الأمنية لمعاينة سنترال رمسيس مع تجدد الحريق

11:13 م الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (2)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (1)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (6)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (4)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (3)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (2)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (1)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (6)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (5)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (4)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (3)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (2)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (1)
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كتب- رمضان يونس:

وصل عدد من القيادات الأمنية إلى محيط سنترال رمسيس وسط العاصمة، مساء الخميس، بعد تجدد اندلاع النيران بالمبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف ومتابعة أعمال الإطفاء والإنقاذ.

وكان مصدر أمني قد كشف عن تجدد الحريق في الملحق الخلفي للمبنى المكون من 5 طوابق، موضحًا أن النيران اشتعلت بالطابق الخامس، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصاعد الدخان مجددًا من داخل السنترال.

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حريق سنترال رمسيس وصول عدد من القيادات الأمنية سنترال رمسيس تجدد الحريق
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