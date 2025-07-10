وصول القيادات الأمنية لمعاينة سنترال رمسيس مع تجدد الحريق

كتب- رمضان يونس:

وصل عدد من القيادات الأمنية إلى محيط سنترال رمسيس وسط العاصمة، مساء الخميس، بعد تجدد اندلاع النيران بالمبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف ومتابعة أعمال الإطفاء والإنقاذ.

وكان مصدر أمني قد كشف عن تجدد الحريق في الملحق الخلفي للمبنى المكون من 5 طوابق، موضحًا أن النيران اشتعلت بالطابق الخامس، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصاعد الدخان مجددًا من داخل السنترال.