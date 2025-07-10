كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تجدد النيران بسنترال رمسيس وسط العاصمة، مساء اليوم الخميس.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الحريق شبَّ بالملحق الخلفي المكون من 5 طوابق لافتا إلى تجدد نشوب الحريق بالدور الخامس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان مجددًا من سنترال رمسيس.

قال المصدر إن سرعة وصول سيارات الإطفاء حالت دون تفاقم الوضع، مؤكدًا السيطرة على الحريق واستمرار عملية التبريد مجددا لتجنب اشتعال النيران مرة أخرى.