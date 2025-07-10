كواليس فيديو خناقة سائق و3 فتيات أجانب في الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن مشادة كلامية بين سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى و3 فتيات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/6/2025 حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من قائد السيارة المشار إليها- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، 3 طالبات اثنان منهن تحملان جنسيات أجنبية حال استقلالهن السيارة رفقته لتوصيلهن لدائرة قسم شرطة سيدى جابر، واعتراضه على قيامهن بالمزاح داخل السيارة، فنزلوا من السيارة.

وباستدعاء طرفى الواقعة أفادوا بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.