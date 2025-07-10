كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصنع كرتون بمدينة نصر دون وقوع إصابات حتى الآن.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع كرتون بعزبة العرب في منطقة الدويقة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق 28 شارع فايز مرعي بدائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.