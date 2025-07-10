سقوط شخص من الطابق السابع في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة واقعة العثور على جثة شخص من أريتريا أسفل عقار بحي بولاق الدكرور غرب المحافظة، اليوم الخميس.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتحديدًا بشارع القناية المتفرع من شارع ناهيا.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن وجود جثة شخص سقط من الطابق السابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.