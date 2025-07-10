صرخة أخيرة خلف الجدران.. كواليس جريمة زوجية هزت الوراق

كتب - محمد شعبان:

داخل شقة سكنية هادئة بحي الوراق مهدت خلافات زوجية -ليست عابرة هذه المرة- لجريمة مأساوية كتبت سطورها خلف جدران الصمت معلنة مقتل ربة منزل على يد من أقسم أن يكون أمانها.

بلاغ مفاجئ حرره سائق بقسم الوراق ترتسم على وجهه علامات الغضب والانهيار، يتهم زوج شقيقته تاجر خردة بالتسبب في وفاتها، مستندًا إلى اعتدائه عليها باستمرار وسط خلافات لا تنتهي.

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة وألقى ضباط المباحث القبض على الزوج المتهم، وانهار أمامهم معترفًا بتفاصيل جريمته، وأنه اعتدى عليه بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الشرطة نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح، فيما أمرت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات في واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري.