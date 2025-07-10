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إحالة 3 سودانيين للمحاكمة الجنائية في قتل آخر بعين شمس

02:53 م الخميس 10 يوليه 2025

مشاجرة - أرشفية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الخميس، بإحالة 3 عاطلين يحملون الجنسية السودانية بتهمة قتل آخر من ذات جنسيتهم في مشاجرة نشبت بينهم بسبب مشادة كلامية في منطقة عين شمس، لمحكمة الجنايات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بشارع الزهراء بدائرة قسم شرطة عين شمس.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين مقتل شاب سوداني الجنسية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة ما أسفر عن مقتل أحد طرفيها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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