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ماشي عكس الاتجاه.. طفل يدهس شابًا بسيارة خاله بمدينة نصر

02:30 م الخميس 10 يوليه 2025

جثة - أرشفية

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كتب - علاء عمران:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بعدما دهستهما سيارة تسير عكس الاتجاه في منطقة مدينة نصر، حيث تبيّن أن قائد السيارة طفل كان يقود مركبة خاله برفقة عدد من أصدقائه، دون أن يحمل رخصة قيادة.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع أمام أحد الكمبوندات، حيث اصطدم الطفل بسيارة دراجة بخارية كان يستقلها الضحية "محمد. ع. م" وصديقه. وقد أسفر التصادم عن وفاة الشاب في الحال، بينما نُقل صديقه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت نيابة الطفل التحقيقات في الواقعة، بعد تحرير محضر رسمي، وقررت حبس الطفل المتسبب في الحادث على ذمة التحقيق، كونه دون السن القانوني.

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