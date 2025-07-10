ضبط 1296 قضية نقل و3850 سرقة تيار كهربي في يوم

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن ضبط 1296 قضية متنوعة في نطاق شرطة النقل والمواصلات، استهدفت المخالفات والظواهر السلبية في مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، والقطارات.

كما تم ضبط 3850 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في حملة واسعة للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، استهدفت شبكات سرقة الطاقة.

وفي السياق ذاته، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 442 قضية، تضمنت تهربًا من الضرائب العامة، مخالفات جمركية، وتحريات بشأن مدينين لمصلحة الضرائب.

أما الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، فأسفرت حملاتها عن ضبط 87 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، ومحال تعمل دون تراخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة بجميع المحافظات، لضبط المخالفات وتحقيق الأمن والاستقرار.