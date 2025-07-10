كتب - علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في إسقاط عنصرين إجراميين بمحافظة أسيوط، تورطا في وقائع نصب واحتيال على المواطنين، بعدما زعما استثمار أموالهم في مجالي المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، ضمن نشاط غير مشروع غلّفاه بدعاوى الربح السريع.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمين روّجا لنشاطهما الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهما الضحايا بتحقيق أرباح طائلة من خلال توظيف أموالهم في مجالات غير شرعية.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين داخل محافظة أسيوط، وعُثر بحوزتهما على 33 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات مختلفة، و3 بطاقات دفع إلكتروني، و4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت ممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.