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ليلة سقوط عصابتي سرقة الذهب والدولارات في القاهرة

01:21 م الخميس 10 يوليه 2025

سجن- أرشفية

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كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيلين تورطا في واقعتين منفصلتين لسرقة المنازل، إحداهما استهدفت مشغولات ذهبية، والأخرى شملت مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية ومتعلقات شخصية.

في الواقعة الأولى، تم ضبط شخصين نفذا عملية سرقة داخل مسكن سيدة بمنطقة بدر، حيث استوليا على كمية من المشغولات الذهبية. وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بالواقعة، وأرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها بالكامل.

أما الواقعة الثانية، فقد أسفرت التحريات عن ضبط عامل "له معلومات جنائية" سرق مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وجهازي لاب توب، وألعاب إلكترونية، ومتعلقات شخصية من داخل شقة أحد الأشخاص الأجانب بمنطقة المعادي. وبمواجهته، أقر بالجريمة، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشاده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة سرقة المنازل مشغولات ذهبية مبالغ مالية
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