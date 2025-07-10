أولياء أمور: امتحان الرياضيات التطبيقية في مستوى الطالب المتوسط

كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وذلك ضمن جدول امتحانات العام الدراسي 2024/2025، والتي اختُتمت رسميًا اليوم، وسط أجواء من القلق والترقب داخل اللجان وخارجها، خاصة من جانب أولياء الأمور الذين توافدوا على المدارس لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على أبنائهم.

ارتياح بين الطلاب وأولياء الأمور: الامتحان متوسط و"مطمئن"

عقب انتهاء زمن الامتحان، سادت حالة من الارتياح العام بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تداول العديد من أولياء الأمور ردود أفعال أبنائهم عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا جروب "أولياء أمور مصر في الثانوية"، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون تعقيدات أو مفاجآت صعبة.

وعلّقت إحدى أولياء الأمور قائلة: "الحمد لله، الرياضيات التطبيقية كانت كويسة، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله نفرح بأولادنا جميعًا".

فيما قالت أخرى: "الامتحان ما شاء الله سهل، والأولاد خارجين فرحانين".

وأضافت أخرى: "الحمد لله، المادة كانت معقولة ومرت على خير".

وتأتي هذه الأجواء الإيجابية لتخفف من حدة التوتر التي شهدها الطلاب خلال الأيام السابقة، خاصة مع صعوبة بعض المواد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية للطلاب مع نهاية ماراثون الامتحانات لهذا العام.

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