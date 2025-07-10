عاطل يعذب زوجته حتى الموت أمام طفله بالمقطم.. ويبرر: "مشيها بطال"

كتب- أحمد عادل:

أقدم عاطل بمنطقة المقطم، على تعذيب زوجته باستخدام "سلك كهربائي -عصا خشبية"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام طفلها، لزعمه ارتبطاها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص دون إثبات -وفق التحقيقات-.

وشهد نجل المجني عليها صاحب الـ8 سنوات في تحقيقات النيابة العامة، أن والده اعتاد التعدي على والدته بالضرب، وفي يوم الواقعة كرر ما اعتاد عليه من أفعال فجلب أدوات "أسلاك كهربائية - عصا خشبية"، ونزع ما عليها من ثياب حتى أصبحت عارية.

وتابع نجل المجني عليها، أن والده انهال عليها ضرباً بتلك الأدوات لمدة 4 ساعات؛ حتى خارت قواها وسالت منها الدماء، وعقب ذلك برر له والده اقباله على فعلته بسبب سوء عمل والدته "مشيها بطال". فاسترق الطفل النظرات للاطمئنان على والدته لكنه وجدها في حالة سكون وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وثبت بمطالعة جهات التحقيق للمقاطع المرئية المسجلة بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم، ظهور المجني عليها عارية الجسد، وبها إصابات بأنحاء متفرقة بجسدها ونزيف دماء، ومحاوله المتهم إجبارها للإقرار بوجود علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإصرار المجني عليها على عدم الاعتراف.