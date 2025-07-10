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تشكيل خطير يُهرّب عقاقير مخدرة بـ94 مليون جنيه والداخلية تتدخل بقوة

12:55 م الخميس 10 يوليو 2025

عقاقير مخدرة

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كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد مافيا جلب وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في تحديد وضبط عنصرين إجراميين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، تورطا في واحدة من أكبر قضايا تهريب المنشطات إلى داخل البلاد.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمَين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، حيث جرى ضبطهما متلبسَين بحوزتهما 2000 أمبول من العقاقير المخدرة، و3 ملايين قرص منشط ومؤثر مجهول المصدر.

وأسفرت التحريات عن أن المضبوطات التي تم ضبطها مع المتهمين تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 51 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضبطه في القضية إلى نحو 94 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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وزارة الداخلية عقاقير مخدرة مكافحة المخدرات
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