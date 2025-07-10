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إحباط تهريب 200 كيلو مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه

11:03 ص الخميس 10 يوليو 2025

إحباط تهريب مخدرات

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كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية عن نشاط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة تخصصا في جلب كميات ضخمة من المواد والأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها، فضلًا عن حيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص.

وقد أسفرت المداهمة الأمنية، التي نُفذت بعد تقنين الإجراءات، عن ضبط المتهمَين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتهما على 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت: هيروين وحشيش، بالإضافة إلى 22 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون.

كما تم ضبط 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة، و3 سيارات استخدمت في نشاطهما الإجرامي. وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 65 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


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