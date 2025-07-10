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"الأهالي مسكوه متلبس".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة شاب بالإكراه في الجيزة

03:18 ص الخميس 10 يوليو 2025

محكمة جنايات الجيزة

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كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بسرقة مبلغ مالي من شاب والتعدي عليه بالضرب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "ي. ع." أقدم على سرقة مبلغ مالي من شاب بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة، تحت تهديد السلاح أثناء سيره في الطريق العام.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم تعدى على المجني عليه بالضرب، محدثًا به إصابات وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، على النحو المبين في تقرير المستشفي.

وأضافت أن المتهم فشل في تحقيق مخططه خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه من قبل الأهالي أثناء ارتكاب الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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