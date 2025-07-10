"وسط الدخان الأسود".. 20 صورة ترصد ملحمة رجال الحماية المدنية في مواجهة جحيم سنترال رمسيس

كتب- أحمد عادل:

تصوير- رمضان يونس:

رصدت عدسة "مصراوي" بسالة رجال الحماية المدنية خلال تعاملهم مع الحريق الهائل الذي اندلع في المبنى الرئيسي لسنترال رمسيس، وامتد إلى المبنى المجاور المخصص لخدمات الاتصالات الدولية، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات.

وأظهرت الصور رجال الإطفاء وهم يتسلقون المبنى باستخدام السلالم الهيدروليكية، في ظروف جوية مشمسة وسط أعمدة الدخان الأسود وتطاير ألسنة اللهب خارج المبني، لمواجهة الحريق.

وعلى مدار 48 ساعة متواصلة، واصل رجال الحماية المدنية عملهم دون توقف، رغم تجدد اشتعال النيران 4 مرات، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مع تنفيذ عمليات تبريد دقيقة استمرت لساعات، للحيلولة دون اشتعال النيران مجددًا.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة، مساء الإثنين، بلاغًا باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس الكائن في نطاق قسم الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ17 سيارة إطفاء وعدد من خزانات المياه الاستراتيجية للسيطرة على الحريق، و10 سيارات إسعاف لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.