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"تجدد اشتعاله 4 مرات".. بطولة رجال الحماية المدنية في حريق سنترال رمسيس

01:25 ص الخميس 10 يوليه 2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

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كتب- أحمد عادل:

خاض رجال الحماية المدنية ملحمة بطولية للسيطرة على حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع داخل المبنى الرئيسي التابع للشركة المصرية للاتصالات، وامتد إلى المبنى الملحق المخصص لخدمات الاتصالات الدولية.

بدأت النيران في المبنى الرئيسي المكون من 11 طابقًا، وسرعان ما امتدت إلى مبنى الاتصالات الدولية المكون من 6 طوابق، نتيجة اشتعال التمديدات الكهربائية وكابلات الاتصالات، ما تسبب في اتساع رقعة الحريق وصعوبة السيطرة عليه.

وعلى مدار نحو 24 ساعة، واجهت قوات الحماية المدنية تحديًا هائلًا، بعد تجدد اشتعال النيران 4 مرات أثناء عمليات الإطفاء والتبريد، بسبب المواد شديدة الاشتعال وتفاعل الأسلاك المحترقة مع الحرارة، ورغم ذلك استمرت القوات في جهودها دون توقف.

دفعت الحماية المدنية بـ17 سيارة إطفاء وعدد من خزانات المياه الاستراتيجية، إلى جانب دعم من سيارات الإسعاف، وتمكنت في النهاية من السيطرة الكاملة على الحريق، وسط إشادات واسعة ببسالة رجال الإطفاء وتفانيهم في أداء واجبهم.

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