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"ثبتها بسكينة ومفك".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة سيارة سيدة بالإكراه في الجيزة

01:19 ص الخميس 10 يوليه 2025

محكمة جنايات جنوب الجيزة

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كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم "أ. ج." بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامه بسرقة سيارة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق المجني عليها بالأكراه، أثناء توقفها بالطريق العام ودلف داخلها عنوة مباغتا إياها بكتم أنفاسها وبث الرعب في نفسها فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على سيارتها

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأداة "ملف معدني" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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