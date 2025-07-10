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عذبها بسلك كهرباء وعصا.. حجز محاكمة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمقطم للحكم

01:03 ص الخميس 10 يوليو 2025

تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمقطم، لجلسة 7 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته "م. أ."، بعدما سيطر عليه الشك في سلوكها، وراح يفتش عن أي دليل يؤكد ظنونه، رغم عدم وجود برهان قاطع واستمر في تعذيبها والتنكيل بها لفترة قبل الواقعة.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم في يوم الجريمة، قرر تنفيذ مخططه للتخلص منها، وتعاطى مخدر الحشيش ليذهب ما تبقى لديه من رحمة، ثم جرد المجني عليها من ملابسها، وانهال عليها ضربًا باستخدام عصا خشبية وسلك كهربائي لعدة ساعات، في محاولة فاشلة لانتزاع اعتراف منها بعلاقة مزعومة بأحد الأشخاص، لكن الضربات أودت بحياتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتعاطي المواد المخدرة، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني، وأحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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