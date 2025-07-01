إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل زوجة شقيقه في السلام

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت النيابة العامة، عاطل واثنين آخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجة شقيق الأول.

تعود الواقعة لتلقي أفراد وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وبالتحري تبين العثور على جثة السيدة وبها آثار خنق ويوجد في الشقة بعثرة بجميع محتوياتها.

كشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.