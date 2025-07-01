"حازم" يطلب تطليق زوجته: "خايف تقطعني حتت"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدّم "حازم. س" 34 عامًا بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبًا إنهاء علاقته الزوجية التي استمرت لعامين فقط، مؤكدًا في الدعوى أنه يعيش في "رعب دائم" من زوجته، قائلاً: "خايف تقطعني حتت.. بتتفرج على أفلام جرائم قتل ودايمًا بتهددني".

يروي "حازم" تفاصيل زواجه من "سارة. ع"، موضحًا أنه كان يظن في البداية أنه وجد شريكة حياته المثالية، إذ كانت العلاقة تسودها المودة والاحترام، إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد بضعة أشهر من الزواج.

وأضاف الزوج: "كانت بتتعصب بسرعة، وكنت بقول يمكن ضغط الحياة، لكن العنف بقى عادة يومية.. إهانة، وصوت عالي، ولعب ملاكمة، وتكسير زجاج".

واتهم "حازم" زوجته بالاعتداء عليه جسديًا باستخدام أدوات حادة، مشيرًا إلى أنه تعرّض لعدة إصابات استدعت العلاج، ولديه تقارير طبية تثبت ذلك. وتابع: "مرة مسكت سكينة وقالتلي: لو فكرت تسيبني هقطعك حتت.. ومن ساعتها مش بنام في البيت".

وأكد الزوج أن خوفه من التعرض للأذى دفعه إلى مغادرة المنزل والإقامة مؤقتًا لدى أحد أصدقائه، رافضًا العودة رغم محاولات الصلح التي جرت من قبل أسرته، قائلًا: "أنا مش عايز أعيش طول عمري مهدد".

وطالب "حازم" في دعواه بالتطليق للضرر، بالإضافة إلى إصدار أمر حماية عاجل يمنع زوجته من الاقتراب منه، مؤكدًا أن حياته أصبحت في خطر، وأرفق في الدعوى مستندات وأدلة، من بينها تسجيلات صوتية لتهديدات زوجته، وصور لإصاباته.

وحملت الدعوى رقم 539 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.