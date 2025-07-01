"صالح" يطلب فسخ عقد زواجه بعد شهرين: " عايزة بيتزا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "صالح. ع"، 38 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بفسخ عقد زواجه من زوجته "ندى. م"، 32 سنة، مبرراً دعواه: "الأكل في البيت ومصممة على طلب بيتزا من الخارج ومصاريفها كتير".

يروي "صالح" تفاصيل قصته قائلًا: "بعد رفضي طلب شراء البيتزا إلى زوجتي خرجت من المنزل وأخبرتني حينها أنها ذاهبة لشراء بيتزا لنفسها، لكني اكتشفت إنها قد ذهبت لمنزل أهلها، ورفضت العودة".

يضيف الزوج: "تحدثت مع والدها وشرحت الوضع، فكان رده صادماً، قاللي إنه زهق من طريقتها، وإنها مش بتسمع كلام حد، وإنه نفسه مش قادر عليها"، وأوضح الزوج أن زوجته لم تُظهر أي ندم على ما فعلته، بل زادت الأمور تعقيدًا، وبدأت في كتابة منشورات على مواقع التواصل تتهمه فيها بالإساءة لها نفسيًا وجسديًا".

تابع الزوج في دعواه: "حاولت احتوي الموقف، وطلبت من أهل الخير يتدخلوا لحل الأمر، لكن رفضت كل المحاولات، وكانت مصممة على الطلاق، وأنا مش هطلق على مزاجها، أنا بطالب بفسخ العقد، عشان اللي عملته مش تصرف زوجة سوية".

وأشار "صالح" إلى أن زوجته كانت دائمة الشكوى من المصاريف، رغم أنها لا تعمل، وتطلب دائمًا أطعمة جاهزة، وترفض تجهيز الطعام في المنزل: "حتى كوباية الشاي كانت بتطلبها جاهزة من الكافيه".

أوضح الزوج أيضًا أن حالته النفسية ساءت بسبب هذه الزيج، مؤكدًا: "بقيت أرجع من الشغل ألاقيها قاعدة بتتفرج على فيديوهات أكل وبتطلب توصيل من 3 مطاعم، وأنا عليا ديون ومش قادر ألاحق على مصاريف البيت".

اختتم الزوج: بعد تفكير تقدمت بدعوى فسخ عقد زواج وحملت رقم 439 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.