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12 مصابًا في حادثين أعلى الأوسطي و"زراعي بنها"

07:06 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حادث تصادم

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مساكن الأمل.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم ميكروباص مع ملاكي، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

في سياق متصل، أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قبل مول العابد اتجاه بنها، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

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