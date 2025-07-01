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إحالة سائق ومالك سيارة حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى محكمة الجنايات

05:48 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    جنازة ضحايا حادث الإقليمي
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    إسراء ضحية حادث الطريق الإقليمي
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    إسراء ضحية حادث الطريق الإقليمي
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    إسراء ضحية حادث الطريق الإقليمي
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    محافظ المنوفية يُعزي والد سائق حادث ''الإقليمي''
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي
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    سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي
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    مؤسسة خيرية تهدي عمرات لعائلات ضحايا حادث الإقليمي
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي
  • عرض 21 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 21 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
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    حبيبة الجيوشي، إحدى الناجيات الثلاثة من حادث الطريق الإقليمي
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    حبيبة الجيوشي، إحدى الناجيات الثلاثة من حادث الطريق الإقليمي
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    حادث الطريق الإقليمي
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    جنازة فتيات حادث الطريق الإقليمي
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي (2)
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي (1)
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي
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    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي (4)
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كتب- أحمد أبوالنجا:

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وحددت جلسة يوم الثلاثاء الجاري، 8 يوليو 2025، لنظر أولى جلسات المحاكمة، وذلك لإقامة السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة خطأً، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تُجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن أحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جُنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تُجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في وقوعه، وثبت محاولته تجاوز السيارة التي أمامه، بأن عمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطِّيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة تقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تُجيز له قيادة تلك المركبة.

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